Больше полутора тысяч полицейских обеспечат безопасность Хабаровска на майские праздники

СЕГОДНЯ 06:00 2019-04-07T06:00:23+03:00

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Накануне в администрации Хабаровска прошло заседание городской антитеррористической комиссии, посвященное работе правоохранителей на майские праздники. Чиновники и силовики также обсудили меры безопасности при организации массовых гуляний. Разумеется, первоочередно оперативники перейдут на усиленный режим работы. Это позволит в несколько раз увеличить скорость реагирования на заявления населения.

- Здания и территории, где будет проходить военный парад, а также колонны «Бессмертного полка» и трудовых коллективов в День города, включая подвалы, чердаки и подъезды, будут обследованы кинологами и техническими средствами. За полтора часа до начала мероприятий специалисты проведут их контрольную проверку,- сообщил Руслан Игнатьев, и.о. заместителя начальника полиции УМВД России по городу Хабаровску.

Как отмечают в пресс-службы мэрии, за порядком на улицах города проследят больше полутора тысяч сотрудников полиции. К сведению населения, репетиции парада начнутся уже с 24 апреля. Всего их будет шесть. Генеральная репетиция с механизированной колонной запланирована на 7 мая в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU