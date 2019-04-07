СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-07T08:13:58+03:00

Больше 500 человек поучаствовали в массовой зарядке в Хабаровске. ФОТО: Алексей Павлюк.

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В канун Всемирного дня здоровья практически сотня городов страны присоединилась к акции, организованной ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки». Хабаровск не стал исключением и также присоединился к числу участников. По данным организаторов, с каждым годом количество желающих растет, а это значит, что интерес к мероприятию не угасает.

- Это лишь одно из немногих мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в Хабаровске. Наша задача - привлечь как можно больше молодежи к спорту, активным играм,- рассказала Юлия Журавлева, заместитель начальника городского управления здравоохранения.

В пресс-службе администрации Хабаровска отметили, что на площади имени Ленина к зарядке присоединились пять сотен человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU