СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-07T11:22:09+03:00

Пропавшего несколько дней назад подростка-железнодорожника нашли мертвым в пригороде Хабаровска Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Пятого апреля по группам сети распространилась информация о том, что в Хабаровске пропал подросток. 16-летний студент железнодорожного техникума будто сквозь землю провалился, а его местонахождение стало тайной за семью печатями. С собой у него был рюкзак и мобильный телефон, который, разумеется, все это время не отвечал.

Несколько дней волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» прочесывали окружности, чтобы выяснить, где находится парень. Результатов не было никаких. Итоги поисковой операции оказались трагичными.

Сегодня, 7 апреля, в районе села Ильинка в пригороде Хабаровска, по информации источника «КП»-Хабаровск», подростка нашли мертвым. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Сейчас там работают оперативники. В случае если они найдут основания для возбуждения уголовного дела, в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи. Поисковая операция прекращена.

ИСТОЧНИК KP.RU