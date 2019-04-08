Пенсионерка в Хабаровском крае кое-как добилась своего выселения из аварийного дома
Пенсионерка из Николаевска-на-Амуре смогла отстоять свое право на нормальное благоустроенное жилье. Женщина до недавнего времени вынуждена была обитать в старом аварийном доме, который давно пора было снести. Однако местные чиновники не торопились решать эту проблему. Женщина решила поторопить власть имущих и для ускорения процесса обратилась в прокуратуру.
- Пенсионерка пожаловалась, что нарушают ее жилищные права. Проверка показала, что заявительница действительно проживала в квартире, расположенной в деревянном доме, признанном аварийным. В здании изношен фундамент и стены, также повреждены конструктивные элементы. Другого жилья пенсионерка не имела, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По итогам проверки в суд направили иск с требованием обязать местную администрацию предоставить пожилой женщине жилье во внеочередном порядке. С этим чиновники уже справились – заключили с заявительницей договор социального найма и предоставили ей жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU