2019-04-08T03:45:49+03:00
Общество

Пенсионерка в Хабаровском крае кое-как добилась своего выселения из аварийного дома

Здание должно было давно пойти под снос, однако в администрации района не торопились с предоставлением нового жилья
Ольга КИВА
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Пенсионерка в Хабаровском крае кое-как добилась своего выселения из аварийного домаПенсионерка в Хабаровском крае кое-как добилась своего выселения из аварийного домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионерка из Николаевска-на-Амуре смогла отстоять свое право на нормальное благоустроенное жилье. Женщина до недавнего времени вынуждена была обитать в старом аварийном доме, который давно пора было снести. Однако местные чиновники не торопились решать эту проблему. Женщина решила поторопить власть имущих и для ускорения процесса обратилась в прокуратуру.

- Пенсионерка пожаловалась, что нарушают ее жилищные права. Проверка показала, что заявительница действительно проживала в квартире, расположенной в деревянном доме, признанном аварийным. В здании изношен фундамент и стены, также повреждены конструктивные элементы. Другого жилья пенсионерка не имела, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки в суд направили иск с требованием обязать местную администрацию предоставить пожилой женщине жилье во внеочередном порядке. С этим чиновники уже справились – заключили с заявительницей договор социального найма и предоставили ей жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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