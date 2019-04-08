2019-04-08T03:45:02+03:00
Общество

В Хабаровском крае снизят ставку по транспортному налогу

Законопроект приняли в первом чтении
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае снизят ставку по транспортному налогуВ Хабаровском крае снизят ставку по транспортному налогуФото: Иван МАКЕЕВ
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Для автовладельцев в Хабаровском крае приготовили хорошую новость – ставку по транспортному налогу в скором времени собираются снизить. При этом авторы инициативы утверждают, что нововведение будет действовать в отношении не всех машин.

- Законопроект уже рассмотрели в первом чтении. При обсуждении депутаты учли, что в Хабаровском крае размер ставок транспортного налога не изменялся в течение последних пяти лет. Новые правила расчета помогут снизить налоговую нагрузку на население, а также смотивируют автовладельцев регистрировать свои авто в Хабаровском крае, а не в соседних регионах, где ставка налога ниже, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровска.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе применяют налоговые ставки по транспортному налогу в зависимости от мощности двигателя. В рамках нового законопроекта расчеты применят в отношении автомобилей, чей возраст не превышает трех лет, а также для легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, с выпуска которых прошло больше трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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