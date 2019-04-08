2019-04-08T03:45:30+03:00
Общество

Школьников из поселка в Хабаровском крае приняли в ряды «Юнармии»

Среди новобранцев отличники и хорошисты
Ольга КИВА
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Школьников из поселка в Хабаровском крае приняли в ряды «Юнармии»Школьников из поселка в Хабаровском крае приняли в ряды «Юнармии»Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Школьники из поселка Сидима в торжественной обстановке приняли присягу юнармейцев. Среди новобранцев 10 юношей и девушек, которые хорошо учатся, занимаются спортом , в том числе баскетболом и легкой атлетикой.

- Школьники после торжественной церемонии поделились своими планами на будущее. Так, командир отряда Станислав Тын-Ван-Си, а также юнармейцы Ксения Пендик и Денис Козлов хотят связать свою жизнь с военной службой, а участие в движении этому только пойдет на пользу, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что ребятам довелось пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны, участником Курской и Сталинградской битв. Иван Воронов обратился к ребятам с речью, напутствовал их на добрые дела. Специально для торжественной церемонии вокалисты из поселка Сидима подготовили лучшие творческие номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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