2019-04-08T04:27:14+03:00
Общество

Недетские решения придумали юные новаторы в Хабаровском крае

Одна из разработок - электронный поводырь для незрячих людей
Ольга КИВА
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Недетские решения придумали юные новаторы в Хабаровском краеНедетские решения придумали юные новаторы в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае закончился региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Среди участников обычные школьники, которые смогла сами разработать и предложить интересные проекты. Лучшие работы члены жюри выбирали в номинациях «Агропромышленность и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Искусственный интеллект», «Современная энергетика».

- В конкурсе участвовали 870 человек, из которых в финал вышли 60 ребят. Победителями и призерами в итоге признали авторов 14 проектов. Среди них Егор Соловьев и Игорь Пилипчук, разработавшие «Электронный поводырь» - умные очки которые помогут людям с полным отсутствием зрения ориентироваться в помещении. Десятиклассник Дмитрий Масютин из поселка Хурба придумал, как построить энергоэффективный дом для дальневосточного гектара на основе альтернативной электроэнергетики. Дмитрий Клименко, Руслан Попов и Севастьян Шульга разработали и собрали модель пилотируемой космической станции «Восток-27», способной поддерживать исправную работу бортовых систем космических аппаратов при воздействии внешних факторов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Авторов лучших работ пригласят на профильную программу «Большие вызовы». Она пройдет в образовательном центре «Сириус» в Сочи этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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