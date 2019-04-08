2019-04-08T06:38:17+03:00
Общество

Землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители поселка Усть-Камчатск

Силу сейсмособытия оценили в 2-3 балла
Ольга КИВА
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Землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители поселка Усть-КамчатскЗемлетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители поселка Усть-КамчатскФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На Камчатке в минувшие сутки, 7 апреля, произошло землетрясение, которое ощутили жители поселка Усть-Камчатск. По данным сейсмостанции «Петропавловск», координаты сейсмособытия 56°329 северной широты и 162°966 восточной долготы. Подземный толчок случился на глубине 18 километров. Его магнитуда 4,5 балла.

- Предварительно известно, что эпицентр находился в 25 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. В целом силу события оценили в 2-3 балла. После происшествия уже проводят обследование зданий и сооружений. На данный момент информации о человеческих жертвах и разрушенных домах нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Специалисты отметили, что никто из местных жителей не обращался за помощью по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы. Камчатцам напоминают, что в случае экстренной ситуации необходимо звонить по телефонам «01», «101», а также по телефону доверия МЧС России по Камчатскому краю (4152) 23-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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