2019-04-08T06:37:16+03:00
Происшествия

Школьника в Хабаровске покалечили в дорожной аварии

Мальчик неожиданно появился на дороге, выйдя из-за остановившегося автобуса
Ольга КИВА
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Школьника в Хабаровске покалечили в дорожной аварииШкольника в Хабаровске покалечили в дорожной аварииФото: Социальные сети
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Сегодня, восьмого апреля, в центре Хабаровска под колесами авто оказался 12-летний мальчик. Школьник переходил дорогу в неположенном месте. По предварительной информации, несовершеннолетний вышел неожиданно из-за автобуса, который стоял в остановочном кармане.

Как сообщают очевидцы происшествия, мальчика сбила машина марки Toyota Land Cruiser. Авто двигалось по улице Большая в сторону улицы Лазо. В результате столкновения мальчик упал и получил травмы разной степени тяжести. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, контузию легких, тупую травму грудной клетки. Потерпевшего доставили в нейрохирургическое отделение.

Предварительно известно, что за рулем иномарки находился трезвый водитель, стаж вождения которого больше 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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