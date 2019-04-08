2019-04-08T06:33:33+03:00
Спорт

Турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова прошел в Хабаровске

За звание лучших приехали побороться больше 110 спортсменов из 30 регионов страны
Ольга КИВА
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Турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова прошел в Хабаровске ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяТурнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова прошел в Хабаровске ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровске завершился турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова - основоположника российской школы дзюдо, легендарной личности, благодаря которой стали развиваться боевые искусства. В этот раз посостязаться в силе и ловкости собрались более 110 спортсменов из 30 регионов страны.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, первое место в абсолютной весовой категории досталось участнику из Севастополя Антону Брачеву, второе - спортсмену из Твери Роману Бобикову, третье - Алену Цховребову из Северной Осетии и Тюменскому дзюдоисту Никите Дибрину.

Отметим, что соревнования по дзюдо памяти Василия Ощепкова проходят с 2014 года. Также в краевой столице в 2016 году провели 25-й юбилейный чемпионат России на Дальнем Востоке. В нем участвовали больше 450 спортсменов из 67 российских субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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