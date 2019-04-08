Пострадавшим от воздействия радиации выплатят пособие в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-08T07:24:41+03:00

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В Хабаровском крае выплатят единовременное пособие тем, кто пострадал от воздействия радиации. На сегодняшний день в регионе насчитывают 400 человек, которым полагается данная выплата. Распоряжение об этом подписали в середине февраля этого года.

- Из проживающих на территории края граждан 308 человек непосредственно принимали участие в работах по ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Кроме того, среди получателей выплат есть те, кого эвакуировали из загрязненных радиоактивными веществами территорий, - рассказали в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

Получателям из краевого бюджета выделят единовременное пособие в размере 500 рублей. Назначают пособие в центрах социальной поддержки населения по месту жительства граждан, заявление не требуется. Выплачивать пособие будут до 26 апреля 2019 года на банковские счета получателей. Если счетов нет, тогда через отделения почты.

ИСТОЧНИК KP.RU