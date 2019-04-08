С ружьями наперевес нарушители пытались сбежать из заповедника в Хабаровском крае
В заповедник Хабаровского края забрели трое мужчин, целью которых была явно не мирная прогулка. Доказательством тому послужило наличие ружей, которые висели наперевес. С ними мужчины бродили до тех пор, пока не попались на глаза инспекторам.
- Задержали нарушителей в минувшие выходные во время проведения планового рейда в охранной зоне заповедника «Большехехцирский». Трое мужчин передвигались довольно спешно вдоль леса в районе реки Чирки. Злоумышленников попытались задержать, но те активно попытались скрыться. Сбежать нарушители хотели на авто, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Машине проезд перегородили, а находящихся внутри салона мужчин попросили предъявить документы на право ношения оружия. Нарушители в свое оправдание попытались весьма вяло убедить, что заплутали и случайно забрели в заповедные леса. Однако инспекторы не особо поверили и составили в отношении нарушителей административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU