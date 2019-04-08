2019-04-08T08:27:32+03:00
Общество

С ружьями наперевес нарушители пытались сбежать из заповедника в Хабаровском крае

Мужчины попытались скрыться на автомобиле, но у них ничего не вышло
Ольга КИВА
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С ружьями наперевес нарушители пытались сбежать из заповедника в Хабаровском краеС ружьями наперевес нарушители пытались сбежать из заповедника в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповедник Хабаровского края забрели трое мужчин, целью которых была явно не мирная прогулка. Доказательством тому послужило наличие ружей, которые висели наперевес. С ними мужчины бродили до тех пор, пока не попались на глаза инспекторам.

- Задержали нарушителей в минувшие выходные во время проведения планового рейда в охранной зоне заповедника «Большехехцирский». Трое мужчин передвигались довольно спешно вдоль леса в районе реки Чирки. Злоумышленников попытались задержать, но те активно попытались скрыться. Сбежать нарушители хотели на авто, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Машине проезд перегородили, а находящихся внутри салона мужчин попросили предъявить документы на право ношения оружия. Нарушители в свое оправдание попытались весьма вяло убедить, что заплутали и случайно забрели в заповедные леса. Однако инспекторы не особо поверили и составили в отношении нарушителей административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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