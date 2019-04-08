2019-04-08T08:35:16+03:00
Общество

В Хабаровском крае многодетным семьям снизят ставку по ипотеке

Теперь приобрести жилье можно будет под 5 процентов годовых
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае многодетным семьям снизят ставку по ипотекеВ Хабаровском крае многодетным семьям снизят ставку по ипотекеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В распоряжении, подписанном накануне Дмитрием Медведевым, говорится о том, что льготная ипотека для дальневосточников теперь составит 5% годовых при условии пополнения в семействе после 1 января 2019 года. Кроме того, если жители Дальнего Востока приобретают недвижимость в сельской местности, то льготой можно будет воспользоваться при покупке не только на первичном, но и на вторичном рынке. Изменения также позволят семьям, имеющим рефинансированные кредиты, еще раз изменить ставки по новым условиям.

- Для многодетных это весомая поддержка. Реализация программы позволит оживить ситуацию на строительном рынке, снизить кредитное бремя и сделать льготную ипотеку более привлекательной, - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году льготой воспользовалось всего 34 семьи. При этом число потенциальных участников гораздо больше: за весь прошлый год вторых детей в семьях края родилось около 5,5 тысячи, третьих и последующих - 3,3 тысячи. Говорить о востребованности такой меры поддержки не приходится.

Банковские организации региона начнут выдавать льготные кредиты по новым условиям в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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