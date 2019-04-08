2019-04-08T08:58:12+03:00
Происшествия

Квартиросъемщик в Хабаровске съехал вместе с имуществом хозяина жилья

С собой ушлый арендатор прихватил микроволновку, люстру, печь, журнальный столик и стулья
Ольга КИВА
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Квартиросъемщик в Хабаровске съехал вместе с имуществом хозяина жильяКвартиросъемщик в Хабаровске съехал вместе с имуществом хозяина жильяФото: Олег ЗОЛОТО
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Владелец квартиры в Хабаровске решил сдать в аренду свое жилье. Его клиентом оказался молодой человек. Собственник запаниковал, когда не получил от арендатора обещанный платеж. Он также не смог дозвониться до клиента и тогда поехал лично убедиться все ли в порядке с его недвижимостью.

- Как выяснилось, переживал заявитель не напрасно. В квартире не было самого арендатора, а помимо этого также исчезли некоторые вещи - микроволновая печь, люстра, карниз со шторами, журнальный столик и стулья. В общей сложности ущерб составил порядка 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого в краже, им оказался тот самый квартиросъемщик. Парню 22 года, он успел снять другое жилье, а имущество, которое вынес из квартиры потерпевшего, продал. Вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Если вину подозреваемого докажут в суде, то максимально возможным наказанием для него будет лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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