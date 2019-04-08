2019-04-08T10:10:53+03:00
Политика

В Биробиджане выбрали нового мэра

Градоначальником стал Александр Головатый, ранее возглавлявший администрацию Облучья
Ольга КИВА
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В Биробиджане выбрали нового мэраВ Биробиджане выбрали нового мэраФото: администрация Биробиджана
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На прошлой неделе в Биробиджане на внеочередном заседании городской Думы выбрали нового главу администрации Биробиджана. На пост мэра претендовали действующий глава города Облучье Александр Головатый и начальник отдела по учету и распределению жилой площади мэрии Биробиджана Михаил Святовец.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, заседание конкурсной комиссии проходило в течение двух дней. Путем тайного голосования из одобренных кандидатов выбрали Александра Головатого, который приступит к обязанностям 10 апреля.

Для справки: Александр Головатый родился в Облучье, учился в Биробиджанском промышленном техникуме по специальности экономист-бухгалтер. После учебы вернулся в Облучье и устроился работать главным специалистом по вопросам экономики в муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». Позже он работал в локомотивном депо.

В 2006 году Александр Головатый поступил в Тихоокеанский госуниверситет в Хабаровске на специальность «Финансы и кредит». Год спустя устроился на работу в администрацию Облученского района, где начал работать главным специалистом-экспертом информационно-аналитического отдела и дослужился до должности первого заместителя главы администрации. В 2013 году возглавил администрацию Облученского городского поселения. Женат, воспитывает сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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