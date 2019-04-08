В Биробиджане «накрыли» торговлю дипломами

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-08T12:13:30+03:00

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Биробиджанский транспортный прокурор производил очередной мониторинг интернета с тем, чтобы выявить какую-либо незаконную деятельность или контент, и наткнулся на сайт, продававший фиктивные документы. Конкретно - неизвестные предлагали посетителям ресурса приобрести по сходной цене поддельные аттестаты и дипломы, например, специалистов железнодорожного транспорта. Ни о каком обучении и сдаче экзаменов, разумеется, и речи не шло. Зашел, оплатил, получил - всё. Теперь ты - дипломированный специалист. Прокурор с такой системой подготовки кадров не согласился и обратился с иском в суд.

- Центральный районный суд города Хабаровска удовлетворил исковое заявление транспортного прокурора о признании указанной информации запрещенной к распространению, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Судебное решение тут же направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Теперь доступ к сайту заблокируют, а торговлю фальшивками прикроют.

ИСТОЧНИК KP.RU