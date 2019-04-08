2019-04-08T11:11:37+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре прошел образовательный фестиваль «Обрфест.Ком»

Соревнования провели в рамках отборочных для финала WorldSkills Russia
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Комсомольске-на-Амуре прошел образовательный фестиваль «Обрфест.Ком»В Комсомольске-на-Амуре прошел образовательный фестиваль «Обрфест.Ком»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Два дня - 4 и 5 апреля - на площадке комсомольского лесопромышленного техникума девятиклассники разгадывали увлекательные квесты, принимали участие в мастер-классах с элементами профпроб и проходили специальное тестирование, определяющее собственный профессиональный тип личности. Образовательный фестиваль «Обрфест.Ком» посетили больше тысячи школьников.

- Выбор профессии - один из важных выборов в жизни подростка, который определит его будущую жизнь, - отметили в пресс-службе Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. - Образовательные фестивали, профессиональные мастер-классы и, конечно, профориентационные тестирования направлены на раскрытия всех потенциалов будущих инженеров, учителей, биологов, художников и помогают подросткам и их родителям сделать правильный выбор.

Ребят, которые еще не выбрали свой профессиональный путь, приглашают в гости к психологам-профориентаторам службы занятости по адресу: ул. Пионерская, 70, кабинет 7, тел. 8 (4212) 54-01-95. Предварительная запись по телефону обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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