Пьяная горожанка в Хабаровском крае доказывала свою правоту, приставляя ножницы к горлу

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-08T10:28:12+03:00

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Жительница Бикинского района отправилась к новой знакомой в гости. Возможно она рассчитывала на дружескую встречу, однако, во время встречи женщины повздорили. Гостья схватила ножницы, приставила острые концы к горлу приятельницы и стала высказывать в адрес потерпевшей угрозы.

- Задержанной 52 года. На момент происшествия она была изрядно пьяна и сама приехала в дом к заявительнице. Сама фигурантка пояснила, что схватилась за ножницы, когда в запале гнева пыталась доказать свою правоту, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанной завели уголовно дело за угрозу убийством. За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до двух лет. На время разбирательств женщина будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU