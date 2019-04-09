2019-04-09T03:10:54+03:00
Общество

Хабаровчане каждую неделю будут летать на курорт в Китай

Чартерный рейс Хабаровск-Вэйхай-Хабаровск планируют запустить летом
Ольга КИВА
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Хабаровчане каждую неделю будут летать на курорт в КитайХабаровчане каждую неделю будут летать на курорт в КитайФото: Администрация Хабаровска
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В краевую столицу с деловым визитом прибыли представители администрации города Вэйхай. Гости из китайского города планируют начать сотрудничество и, чтобы заинтересовать будущих хабаровских партнеров, они предложили обмениваться туристическими группами.

- Чтобы осуществить задуманное, уже этим летом планируют организовать еженедельные чартерные рейсы Хабаровск-Вэйхай-Хабаровск. Китайский город довольно тихий и уютный, в ООН его признали самым экологически чистым в Китае. Вэйхай расположен на Шаньдунском полуострове, окруженном с трех сторон водами Желтого моря. Русских туристов здесь пока немного, но в последнее время популярность курорта стремительно растет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что сегодня Хабаровск уже сотрудничает с несколькими китайскими муниципалитетами. Среди них Харбин, Санья, Фуюань, Цзямусы, Хэган. Встреча с делегатами из Вэйхая закончилась тем, что стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве между Хабаровском и Вэйхаем в октябре нынешнего года. Это событие случится во время встречи городов-побратимов в одном из городов провинции Шандунь в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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