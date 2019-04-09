В Хабаровском крае для семейных дебоширов и нетрезвых водителей усилят ответственность

СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-09T06:59:36+03:00

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В Хабаровском крае собираются усилить ответственность за семейное дебоширство и вождение в нетрезвом виде. Эти вопросы накануне обсудили. Как результат, участники дискуссии предложили установить административную ответственность за семейно-бытовое дебоширство.

- На сегодняшний день такая законодательная инициатива не поддерживается УМВД России по Хабаровскому краю. Причина тому – это наличие проекта федерального закона с аналогичным предложением в Календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой РФ. Пока этот документ находится на доработке, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

При этом участники обсуждения отметили, что нужно совершенствовать нормы, устанавливающие ответственность за семейно-бытовое дебоширство, и усиливать профилактическую работу среди населения.

Вопрос об усилении ответственности за управление машиной в нетрезвом виде сейчас обсуждается в научных и юридических кругах. Его необходимо решить, потому что от пьяных водителей на дорогах страдают обычные граждане и дети. Происшествия, к сожалению, случаются каждую неделю. В связи с этим парламентарии собираются направить обращение об актуальности проблемы в профильный комитет Государственной Думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU