В Хабаровском крае закрыли сразу семь ледовых переправ

СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-09T07:53:56+03:00

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В Хабаровском крае закрыли еще семь переправ, которые соединяли между собой села Аяно-Майского, имени Полины Осипенко и Комсомольского районов. Временные трассы из-за потепления уже не такие прочные, выход на лед сейчас опасен.

Как отметили в пресс-службе правительства края, закрытые ледовые переправы пересекали реку Амгунь, Мая, Батомга, Уоргалаан, протоку Сомнинскую и ручей Талакан. Последнюю переправу оборудовали как технологическую для лесозаготовителей. Также в Комсомольском районе закрыли технологический проезд через Амур в районе 114 километра трассы "Селихино-Николаевск-на-Амуре".

Жителям края напоминают, что выезжать на закрытые временные дороги категорически запрещено. Движение по таким дорогам опасно, потому что лед уже не выдерживает нагрузок. Среди действующих переправ на сегодняшний день открыты четыре в Охотском районе, одна в Верхнебуреинском и две в Николаевском.

ИСТОЧНИК KP.RU