2019-04-09T07:51:23+03:00
Общество

Подземные переходы в Хабаровске отмоют с шампунем и продезинфицируют

«Подземки» почистят от потолка до пола
Ольга КИВА
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Подземные переходы в Хабаровске отмоют с шампунем и продезинфицируютПодземные переходы в Хабаровске отмоют с шампунем и продезинфицируютФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске началась уборка в подземных переходах. Всего таких объектов в краевой столице шесть. Они расположены в районе «Энергомаша», на остановках «Павленко» и «Большая», через улицу Ленинградскую – в районе железнодорожного вокзала, «Платинум Арены» и городских прудов и в районе улицы Трехгорной.

- «Подземки» отмоют с помощью воды и шампуня от потолка до пола. Из-под ливневых решеток вручную выгребут ведра окурков. С помощью растворителя смоют с кафельных стен бездарные «шедевры» горе-граффитистов, шпателями отскоблят слои незаконно расклеенных объявлений. Для дезинфекции в укромных закоулках подземных пешеходных переходов, которые отдельные горожане превратили в настоящие отхожие места, будет рассыпана хлорка, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В среднем ежегодно на помывку пешеходных переходов тратят до пяти миллионов рублей. Однако городские власти озадачились не только порядком в «подземках», но и кражами. Так, в последнее время участились случаи, когда злоумышленники выбивают стеклопакеты, уничтожают плафоны осветительных приборов, воруют пластиковые двери. Чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, в администрации предложили оснастить переходы системами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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