В Хабаровском районе безопасными и качественными сделают 20 участков дорог

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-09T07:48:09+03:00

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В Хабаровском районе планируют отремонтировать 20 участков дорог в этом году. Работы проведут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из казны собираются выделить 160 миллионов рублей.

- В очереди на ремонт улицы в селах: Гаровка-2, Нагорное, Фёдоров, Бычиха, Сергеевка, Мирное, Казакевичево, Осиновая Речка, Дружба и поселке Корфовском; подъездные дороги к дачному массиву завода «Амуркабель», к селам Ровное, калинка, Новотроицкое, Воронежское-2, Корсаково-1. Уже подготовили пакет документов для аукционов, которые пройдут в первую неделю мая. Ориентировочно ремонт закончится в октябре этого года, - рассказали в краевом министерстве промышленности и транспорта.

Отметим, что Хабаровский край третий год участвует в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это время отремонтировали 38 объектов, среди которых дороги в сёлах Ильинка, Ракитное, Гаровка-1, Некрасовка, Матвеевка, Тополево, Гаровка – 2 и автомобильные дороги общего пользования местного значения Хабаровского района. До 2025 года планируют восстановить более 221 километра дорог в селах Хабаровского района, входящих в городскую агломерацию.

ИСТОЧНИК KP.RU