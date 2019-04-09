2019-04-09T09:48:47+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае действуют три лесных пожара

Один из них в Хабаровском районе и два в Охотском
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае действуют три лесных пожараВ Хабаровском крае действуют три лесных пожараФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на сегодняшний день действуют три лесных пожара. При этом в регионе по состоянию на 9 апреля в регионе также локализовали два очага возгорания.

- Огненная стихия бушевала в Нанайском районе в 16 километрах от села Елабуга и в Хабаровском районе в четырех километрах от села Челны. Пламя удалось потушить с помощью сил авиационно-пожарной службы. Также три пожара продолжают тушить. Один из очагов находится в Хабаровском районе и два - в Охотском районе. В общей сложности в тушении лесных пожаров задействовали 49 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Среди используемых машин вездеходы, бульдозеры и автомашины, а также три воздушных судна, - прокомментировали в управление лесами Хабаровского края.

По предварительно информации, угрозы населенным пунктам нет. Жителям края напоминают, что в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно острожным в обращении с огнем. Также жителей региона убедительно просят сообщать при обнаружении природного пожара. Звонки от населения принимают по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае уничтожают клещей в парках и скверах
Ушлый собутыльник напоил гостя и обчистил его квартиру в Хабаровском крае
Стобалльника определили на досрочном ЕГЭ в Хабаровском крае
В Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголя
Хабаровские гимнасты взяли «золото» на первенстве ДФО среди юниоров
На территории школы в ЕАО мучительно умирала отравленная собака
В Хабаровском крае школьникам оплатят часть путевки в летний лагерь
В Хабаровском районе безопасными и качественными сделают 20 участков дорог
Подземные переходы в Хабаровске отмоют с шампунем и продезинфицируют
В Хабаровском крае закрыли сразу семь ледовых переправ
Металлисты в Хабаровском крае «захватили» часть побережья в районе Татарского пролива
Пожар в детском саду в Хабаровском крае случился из-за поджога
Ко Дню города в Хабаровске сдадут семь многоквартирников
В Хабаровском крае для семейных дебоширов и нетрезвых водителей усилят ответственность
У сельхозфонда в Хабаровском крае сменилось руководство
Обвиняемого в нападении на инкассаторов в Хабаровске нашли 12 лет спустя за границей
В одном из микрорайонов в Хабаровске начнут ремонт канализационной сети
Хабаровчане каждую неделю будут летать на курорт в Китай
Погода в Хабаровске на 9 апреля 2019 года: днем до +11 градусов, без осадков
Тысячи людей в Хабаровском крае уже рассчитывают на социальные транспортные карты
В Биробиджане «накрыли» торговлю дипломами
Зарезанную сахалинку нашли в ее же квартире после разборок с сожителем
В Комсомольске-на-Амуре прошел образовательный фестиваль «Обрфест.Ком»
Пьяная горожанка в Хабаровском крае доказывала свою правоту, приставляя ножницы к горлу
В Биробиджане выбрали нового мэра