В Хабаровском крае действуют три лесных пожара

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-09T09:48:47+03:00

Один из них в Хабаровском районе и два в Охотском

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В Хабаровском крае на сегодняшний день действуют три лесных пожара. При этом в регионе по состоянию на 9 апреля в регионе также локализовали два очага возгорания.

- Огненная стихия бушевала в Нанайском районе в 16 километрах от села Елабуга и в Хабаровском районе в четырех километрах от села Челны. Пламя удалось потушить с помощью сил авиационно-пожарной службы. Также три пожара продолжают тушить. Один из очагов находится в Хабаровском районе и два - в Охотском районе. В общей сложности в тушении лесных пожаров задействовали 49 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Среди используемых машин вездеходы, бульдозеры и автомашины, а также три воздушных судна, - прокомментировали в управление лесами Хабаровского края.

По предварительно информации, угрозы населенным пунктам нет. Жителям края напоминают, что в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно острожным в обращении с огнем. Также жителей региона убедительно просят сообщать при обнаружении природного пожара. Звонки от населения принимают по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU