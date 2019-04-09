2019-04-09T08:44:57+03:00
Дом. Семья

На территории школы в ЕАО мучительно умирала отравленная собака

Неравнодушные люди попытались спасти животное, но не смогли
Ольга КИВА
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На территории школы в ЕАО мучительно умирала отравленная собакаНа территории школы в ЕАО мучительно умирала отравленная собакаФото: Социальные сети
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В Биробиджане накануне произошел вопиющий случай – на территории школы в муках умерла собака. Прохожие попытались спасти животное, отвезли его в ветеринарную клинику, нопомочь псу не удалось.

Сообщение об этом инциденте всколыхнуло общественность. Паблик, размещенный в одной из социальных сетей, стал одним из обсуждаемых. Люди возмущались действиями догхантеров, которые выбрали столь радикальный способ борьбы с безобидными животными. Как сообщила одна из подписчиц, которая, в общем-то, и попыталась спасти собаку, отраву рассыпают на улицах города. Внешне она выглядит как обычные шарики

Сегодня стало известно о смерти еще одной собаки. Труп животного нашли в районе улицы Невская на заливе. Ранее местные зоозащитники уже сообщали о том, что в разных районах города активизировались догхантеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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