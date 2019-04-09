В Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголя

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-09T10:10:09+03:00

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Все подозреваемые - местные жители, которые хранили и изготавливали в арендованных гаражных боксах «паленый» алкоголь. В ходе силовой операции бойцов Росгвардии и краевого УМВД всю группу удалось задержать, на допросе мужчины рассказали, что все они давно знакомы, нигде не работают, а потому решили наладить преступный бизнес по производству спиртного. Для этого сообщники арендовали гаражи, закупили партию спирта и начали гнать алкогольные напитки, разливая их в бутылки с фальшивыми этикетками известных марок. В дальнейшем «палёнка» попадала в руки частным покупателям.

- В ходе обысков стражи правопорядка изъяли предметы для изготовления алкогольной продукции, тару, этикетки с названиями и свыше 1200 бутылок различного объема, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Следственным управлением в отношении всех участников возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Весь изъятый алкоголь направили на экспертизу. Если «фантастическую четверку» признают виновными, им может грозить вплоть до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU