2019-04-09T10:10:09+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголя

В рамках уголовного дела задержали четверых подозреваемых
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголяВ Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголяФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Все подозреваемые - местные жители, которые хранили и изготавливали в арендованных гаражных боксах «паленый» алкоголь. В ходе силовой операции бойцов Росгвардии и краевого УМВД всю группу удалось задержать, на допросе мужчины рассказали, что все они давно знакомы, нигде не работают, а потому решили наладить преступный бизнес по производству спиртного. Для этого сообщники арендовали гаражи, закупили партию спирта и начали гнать алкогольные напитки, разливая их в бутылки с фальшивыми этикетками известных марок. В дальнейшем «палёнка» попадала в руки частным покупателям.

- В ходе обысков стражи правопорядка изъяли предметы для изготовления алкогольной продукции, тару, этикетки с названиями и свыше 1200 бутылок различного объема, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Следственным управлением в отношении всех участников возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Весь изъятый алкоголь направили на экспертизу. Если «фантастическую четверку» признают виновными, им может грозить вплоть до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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