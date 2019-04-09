В Хабаровском крае уничтожают клещей в парках и скверах

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-09T11:43:14+03:00

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Сегодня в регионе стартовала антиклещевая обработка общественных мест. В основном, это парки, улицы, прилегающие к различным учреждениям площадки и другие зоны, где люди массово проводят время. В частности, в Хабаровске бригады дезинсекторов в ближайшее время планируют обработать парк «Северный», зону городского кладбища, а затем и другие места, в том числе скверы и бульвары. Вытравить кровососов обещают еще до майских праздников.

- В основном мы опрыскиваем ночью, для этого используем моторные распылители и спецтехнику. Обработку начинаем, когда устанавливаются плюсовые температуры - клещи уже должны проснуться от спячки и выйти на поверхность, лишь тогда их можно уничтожить, - рассказал Сергей Ткачев, рассказал главный врач КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, помимо Хабаровска предстоит также опрыскать территорию Комсомольска-на-Амуре - а это почти 320 гектаров. Практика показывает, что немало случаев присасывания клещей регистрируется именно в крупных агломерациях. К примеру, в этом году из уже зарегистрированных 11 инцидентов - 10 произошли в краевом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU