Ушлый собутыльник напоил гостя и обчистил его квартиру в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-09T11:12:09+03:00

По версии следствия, фигурант дождался, пока приятель уснет, забрал у него ключи от помещения и пошел воровать

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Житель Нанайского района проснулся в гостях у своего приятеля, а когда вернулся к себе, не нашел дома 100 тысяч рублей. Деньги лежали на полке шкафа, дверь в квартиру не была взломана.

- Мужчина обратился в полицию и попросил найти вора. Он рассказал, что накануне кражи был в гостях у своего знакомого. Они выпивали, а потом он уснул, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что к краже причастен тот самый собутыльник, с которым накануне проводил время потерпевший. По версии следствия, фигурант забрал ключи, пока его друг спал, а потом отправился воровать. Деньги из квартиры потерпевшего задержанный потратил по своему усмотрению. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если в суде докажут вину мужчины, то он может лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU