В память об узниках фашистских лагерей в Хабаровске возложат цветы

СЕГОДНЯ 03:02 2019-04-10T04:44:05+03:00

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В Хабаровске почтут память погибших узников фашистских лагерей. Горожане и выжившие свидетели того страшного времени вместе с представителями правительства края, руководителями социальных структур и городского Совета ветеранов возложат цветы к памятнику узникам фашистских концлагерей, расположенному на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского.

- Также в Центре социальной работы с населением «Содружество» 11 апреля пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к 20-летию создания организации Хабаровского краевого отделения Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Отметим, что сегодня в краевой столице живут чуть больше 70 людей, которые были в концлагерях и смогли выжить, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие в память о тех, кто оказался среди узников, проведут 11 апреля. В этот день в 1945 году произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Фашисты удерживали в лагерях смерти свыше 20 миллионов человек. Больше половины заключенных уничтожили. Четверть погибших были гражданами СССР. На сегодняшний день сохранились здания мемориального сооружения «Бухенвальд», а также наблюдательные вышки и колючая проволока. В память об узниках лагерей смерти во многих странах мира проводят различные акции.

ИСТОЧНИК KP.RU