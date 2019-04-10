СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-10T04:39:42+03:00

Хабаровчанина спасли из горящего дома за несколько минут до взрыва газового баллона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Накануне, 9 апреля, в Хабаровске загорелся частный дом, расположенный на улице Казбекской. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 22:16. Прибывшие по вызову пожарные увидели, что пламя разгулялось в одноэтажном деревянном доме.

- Очевидцы рассказали, что в помещении может находиться человек. Немного позже эта догадка подтвердилась. При обследовании постройки обнаружили мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пожарные вынесли пострадавшего из огня и передали врачам скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В горящем доме находились два баллона с газом. Один из них огнеборцы усели вынести, а второй взорвался через несколько минут после того, как пострадавшего домовладельца эвакуировали. Ликвидировать пожар ужалось в час ночи. В целом от огня пострадали дом и надворные постройки. Пока специалисты Госпожнадзора устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU