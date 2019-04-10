2019-04-10T04:14:03+03:00
Общество

В Хабаровске пытаются увеличить продолжительность жизни горожан

Для этого запустили «Школу профилактики неинфекционных заболеваний»
Ольга КИВА
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В Хабаровске пытаются увеличить продолжительность жизни горожанВ Хабаровске пытаются увеличить продолжительность жизни горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске продолжают продвигать проект под названием «Школа профилактики неинфекционных заболеваний». На сегодняшний день в краевой столице уже работают 11 площадок, где специалисты медицинских вузов, врачи рассказывают о профилактике онкологических, стоматологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата.

- Пилотный проект запустили в феврале этого года. С того момента занятия посетили около 600 человек. Пока медики выполняют эту работу как волонтеры. В администрацию города уже обратились с просьбой, чтобы на 2020 год из бюджета выделили деньги на поддержку проекта, - отметила Татьяна Скорик, начальник городского управления здравоохранения.

Цель «Школы» - это увеличение продолжительности жизни горожан и их приобщение к здоровому образу жизни. Кроме этого проекта в Хабаровске проводят мероприятия, направленные на повышение рождаемости, сохранение семейных ценностей и формирование у населения здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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