СЕГОДНЯ 05:10 2019-04-10T05:10:54+03:00

«Снайперский рубеж» в Хабаровском крае покажет, кто из военных лучше стреляет Фото: Алексей ФОКИН

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В Хабаровском крае стартовал конкурс «Снайперский рубеж-2019», который входит в программу АрМИ-2019. Среди участников сильнейшие снайперские пары. Бойцы поборются за звание лучших и за право представлять округ на всеармейских соревнованиях.

- Во время конкурса участникам предстоит выполнить ряд огневых задач. Так, снайперы выполнят упражнение «Холодный выстрел» - попытаются поразить мишень размером с шарик для настольного тенниса из неподготовленной винтовки СВД. Расстояние до цели будет 100 метров. Другое упражнение - это поразить грудную мишень максимальное количество раз на дистанции 500 метров, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди прочих задач, которые поставят перед конкурсантами, демонстрация навыков в оборудовании и маскировке снайперской позиции. При этом использовать они должны только подручные средства. Также военнослужащие выполнят разведывательные и специальные задачи, в том числе стрельбы из кузова автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU