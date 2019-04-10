2019-04-10T05:10:54+03:00
Политика

«Снайперский рубеж» в Хабаровском крае покажет, кто из военных лучше стреляет

Победители конкурса будут участвовать на всеармейских соревнованиях
Ольга КИВА
Поделиться:
«Снайперский рубеж» в Хабаровском крае покажет, кто из военных лучше стреляет«Снайперский рубеж» в Хабаровском крае покажет, кто из военных лучше стреляетФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае стартовал конкурс «Снайперский рубеж-2019», который входит в программу АрМИ-2019. Среди участников сильнейшие снайперские пары. Бойцы поборются за звание лучших и за право представлять округ на всеармейских соревнованиях.

- Во время конкурса участникам предстоит выполнить ряд огневых задач. Так, снайперы выполнят упражнение «Холодный выстрел» - попытаются поразить мишень размером с шарик для настольного тенниса из неподготовленной винтовки СВД. Расстояние до цели будет 100 метров. Другое упражнение - это поразить грудную мишень максимальное количество раз на дистанции 500 метров, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди прочих задач, которые поставят перед конкурсантами, демонстрация навыков в оборудовании и маскировке снайперской позиции. При этом использовать они должны только подручные средства. Также военнослужащие выполнят разведывательные и специальные задачи, в том числе стрельбы из кузова автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За ремонтом дорог в Комсомольске будут следить в режиме онлайн
В горящей квартире пятиэтажки в Хабаровском крае нашли бездыханное тело
Хабаровскую тхэквондистку признали одной из сильнейших после чемпионата Европы в Турции
Взяточник в Хабаровске оказался еще и злостным должником
Хабаровчанина спасли из горящего дома за несколько минут до взрыва газового баллона
В Хабаровске пытаются увеличить продолжительность жизни горожан
Обувную мастерскую в Комсомольске закрыли из-за работника-иностранца
В память об узниках фашистских лагерей в Хабаровске возложат цветы
Убил ударом в грудь, а тело бросил в Амур: убийце в Хабаровском крае вынесли приговор
Погода в Хабаровске на 10 апреля 2019 года: днем до +10 градусов, без осадков
В Хабаровском крае уничтожают клещей в парках и скверах
Ушлый собутыльник напоил гостя и обчистил его квартиру в Хабаровском крае
Стобалльника определили на досрочном ЕГЭ в Хабаровском крае
В Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголя
В Хабаровском крае действуют три лесных пожара
Хабаровские гимнасты взяли «золото» на первенстве ДФО среди юниоров