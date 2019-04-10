2019-04-10T10:57:19+03:00
Общество

Шлагбаумы в хабаровском аэропорту спровоцировали опасную ситуацию

Дополнительные конструкции установлены на участке от Матвеевского шоссе до терминала международных линий
Ольга КИВА
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Шлагбаумы в хабаровском аэропорту спровоцировали опасную ситуациюШлагбаумы в хабаровском аэропорту спровоцировали опасную ситуациюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске разгорелся спор из-за шлагбаумов, которые установили в аэропорту. Чтобы объехать дополнительные конструкции, водителям автобусов и троллейбусов приходится выходить из кабины, оставляя пассажиров одних в салоне.

- Хабаровский аэропорт без уведомления сторон установил дополнительные шлагбаумы и паркоматы, которые не были предусмотрены временной схемой организации движения. Представители фирм-перевозчиков считают, что в сложившихся условиях появляется угроза безопасности пассажиров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также предприниматели отметили, что время бесплатной стоянки на конечной остановке составляет всего 15 минут. Автолюбители, чтобы не платить за стоянку, оставляют свои машины на обочине перед шлагбаумом. Тем самым они фактически блокируют проезд автобусам, потому что дорога в этом месте очень узкая. Как результат, получается пробка, общественный транспорт в этом месте постоянно задерживается, срывая график.

Вопрос планируют решить с представителями аэропорта. Парламентарии считают, что в районе аэропорта нужно оборудовать бесплатную парковку напротив терминала внутренних линий, обеспечить выделенные полосы для общественного транспорта, а также увеличить время бесплатного пребывания на стоянке у терминалов до 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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