2019-04-10T10:54:34+03:00
Общество

От ветхого водопровода окончательно избавятся в одном из районов Хабаровска

Последний отрезок изношенных коммуникаций заменят в микрорайоне ДОС
Ольга КИВА
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От ветхого водопровода окончательно избавятся в одном из районов ХабаровскаОт ветхого водопровода окончательно избавятся в одном из районов ХабаровскаФото: Олег ЗОЛОТО
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В микрорайоне ДОС в Хабаровске в этом году полностью избавятся от ветхого водопровода. Рабочим предстоит заменить более двух километров коммуникаций – это последний отрезок, который еще напоминает об изношенных водопроводных трубах.

- Ремонтировать коммуникации начали два года назад, когда Минобороны передали сетевое хозяйство на баланс муниципалитета. В общей сложности перед ремонтниками стояла задача заменить 10 километров водопровода, которые под землей находились в спайке с тепловыми сетями. Из-за такой неправильной конфигурации и сильного износа зимой в микрорайоне часто случались аварии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в микрорайоне в 2017 году по субсидии в 20 миллионов рублей удалось заменить 2,8 километра трубопровода, а в 2018 году - почти пять километров коммуникаций. К слову, там, где реконструкцию уже сделали, аварий в прошлом году не было. В планах на этот год заменить более 600 метров сетевых коммуникаций микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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