2019-04-10T10:25:37+03:00
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метров

«Черная метка» появилась сегодня днем, 10 апреля
Ольга КИВА
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метровВулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метровФото: Социальные сети
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Вулкан Шивелуч снова выбросил столб пепла, высота которого достигала восьми тысяч метров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на юго-восток от исполина на 20 километров. Темное облако двигалось по направлению к Камчатскому заливу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути пеплового шлейфа не было населенных пунктов. Также отмечают, что в регионе не зарегистрировали выпадение пепла в городах и селах края. На сегодняшний день вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

Жителям края напоминают, что в экстренных ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью, необходимо звонить по номерам «01» со стационарных телефонов и «101» - с мобильных. Также звонки от населения принимают по единому телефону доверия по номеру (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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