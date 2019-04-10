Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метров
Вулкан Шивелуч снова выбросил столб пепла, высота которого достигала восьми тысяч метров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на юго-восток от исполина на 20 километров. Темное облако двигалось по направлению к Камчатскому заливу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути пеплового шлейфа не было населенных пунктов. Также отмечают, что в регионе не зарегистрировали выпадение пепла в городах и селах края. На сегодняшний день вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
Жителям края напоминают, что в экстренных ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью, необходимо звонить по номерам «01» со стационарных телефонов и «101» - с мобильных. Также звонки от населения принимают по единому телефону доверия по номеру (4152) 30-10-99.
ИСТОЧНИК KP.RU