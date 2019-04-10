Новый мэр Биробиджана вступил в должность

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-10T10:52:32+03:00

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Сегодня, 10 апреля, новый мэр Биробиджана Александр Головатый официально вступил в должность. Градоначальнику уже вручили удостоверение и пожелали ему плодотворной работы. В свою очередь Александр Головатый отметил, что уже вошел в курс дел и оценил масштаб предстоящей работы.

- Вчера участвовал в рассмотрении заявок на конкурсе грантов, послушал идеи молодых людей по развитию Биробиджана. В планах встретится с ними, обсудить, насколько проекты применимы на практике. Кроме того, ознакомился с пакетом документов, касающихся деятельности мэрии города, и составил план работы на ближайшие дни, - рассказал Александр Сергеевич.

Также новый мэр отметил, что кадровых перестановок в ближайшее время не предвидится. С его слов, если работа будет выполняться в срок и в полном объеме, то все останутся на своих местах. Пока Александр Головатый намерен познакомиться с каждым руководителем подведомственных учреждений и предприятий, встретиться с коллективами, активистами ТОС и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU