Схему движения трамваев по улице Краснореченской изменят в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:05 2019-04-11T03:05:46+03:00

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На улице Краснореченской в Хабаровске собираются провести небольшую реконструкцию. Речь идет об участке трассы от улицы Богачева до улицы Прогрессивной. В связи с предстоящим ремонтом изменится и схема движения трамваев, маршрут которых пролегает по этой автодороге.

Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, общественный транспорт не будет ходить, в периоды с 22 часов 11 апреля до пяти часов 15 апреля и с 22 часов 19 апреля до пяти часов 22 апреля. Жителей города убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Ремонт Необходимо провести с целью повышения качества дорог и усиления безопасности всех участников дорожного движения.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства и просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU