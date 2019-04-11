2019-04-11T03:25:22+03:00
Общество

Хабаровчанин рискует гаражами расплатиться с долгами по алиментам

В общей сложности мужчина задолжал свои детям 330 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Хабаровчанин рискует гаражами расплатиться с долгами по алиментамХабаровчанин рискует гаражами расплатиться с долгами по алиментамФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Хабаровчанин попытался забыть о том, что должен платить алименты на родных детей. Однако о долге мужчине периодически напоминали приставы. Горе-папа отнекивался, мол, нет у него ни работы, ни денег, но это его не спасло.

- При проверке выяснилось, что у хабаровчанина в собственности есть недвижимое имущество - два гаражных бокса, расположенных близко к центру города. От их продажи вполне можно выручить 330 тысяч, которые мужчина задолжал по алиментам. В связи с этим на боксы наложили арест и дали горе-папе немного времени, чтобы решить финансовую проблему, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

У горожанина есть только 10 дней, чтобы рассчитаться. В противном случае имущество должника оценят специалисты и передадут на реализацию. Полученные от продажи деньги направят взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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