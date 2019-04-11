Хабаровские лицедеи представили спектакль на конкурсе «Золотая маска»

СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-11T04:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровский краевой театр кукол представил свою постановку «Сны…» на конкурсе «Золотая маска». Спектакль заявили сразу в четырех номинациях: «Куклы/спектакль», «Работа режиссера», «Работа актера» - мужская и женская роли. Актеры вышли на сцену театра «Мастерская П.Н. Фоменко» в Москве 9 апреля.

Как отметили в краевом министерстве культуры, среди номинантов Константин Кучикин и Ольга Подкорытова – «Работа режиссера», Юлия Владимирова и Виктор Скоморошко - «Работа актера». Итоги конкурса огласят 16 апреля.

Вкратце о постановке «Сны...». Это спектакль в жанре коротких историй, ориентированный на зрителя, который любит и умеет наблюдать за собой. Премьерную постановку хабаровчане увидели 13 октября 2018 года.

Отметим, что Национальную театральную премию и фестиваль «Золотая Маска» учредили в 1993 году. Награду вручают за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU