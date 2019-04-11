2019-04-11T05:04:58+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае случилось около тысячи палов сухой травы

Чаще всего горят сухостои на пустырях, вдоль дорог и на заброшенных территориях
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае случилось около тысячи палов сухой травыВ Хабаровском крае случилось около тысячи палов сухой травыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги пожароопасного сезона. На сегодняшний день в регионе зафиксировали больше 950 загораний сухой травы. К слову, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения реагировали на 24 пала в Хабаровске и его пригороде, в Комсомольске-на-Амуре.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, загорания часто происходят на пустырях, вдоль дорог, на заброшенных территориях. Сложившаяся ситуация создают угрозу для жилых домов и строений, объектов экономики, предприятий и автозаправочных станций. В основном причинами пожаров становится небрежность при обращении с огнём, сжигание травы и мусора на открытой территории, приусадебных участках и в полях. Ветер и засушливая погода способствуют распространению огня на большие площади.

На сегодняшний день противопожарный режим действует в девяти районах края. В рамках профилактической работы проводятся рейды, идет разъяснительная работа с населением. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Уже удалось наказать более 500 должностных, юридических и физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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