Настойчивая хабаровчанка через суд вселилась в квартиру экс-мужа

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-11T07:03:37+03:00

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Жительница Хабаровска через суд вселилась в квартиру бывшего мужа. Супруги несколько лет прожили в законном браке, а потом развелись. Жили они в квартире, которую в свое время приватизировал муж, а у жены там была прописка.

- Послед развода супруг решил, что жена в квартире жить больше не будет - не пускал ее в жилье и сменил замки. Именно поэтому женщине пришлось отстаивать свои права в суде. Женщина потребовала вселить ее в спорную квартиру - иск полностью удовлетворили, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономии.

Решение суда бывший муж вовремя не исполнил, поэтому его обязали также заплатить исполнительский сбор. Мужчина понял, что от супруги просто так отвязаться не получится, поэтому он решил впустить ее в квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU