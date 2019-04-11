СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-11T07:02:02+03:00

Каменную вату из Хабаровского края оценили в странах Азии и в Канаде Фото: Правительство Хабаровского края

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Каменную вату, которую производят в Хабаровском крае, стали активнее экспортировать в страны Азии и Канаду. На сегодняшний день телоизоляционные материалы отгружают в Таиланде, Сингапуре и Новой Зеландии, также увеличил поставки в Канаду. В планах производителя на 2019 год начать экспорт в Южную Корею и Японию.

Как отметили в пресс-службе правительства края, каменная вата, произведенная в регионе, пользуется спросом за рубежом за счет высокого качества продукта и его соответствия достаточно высоким международным требованиям. На сегодняшний день объем экспортируемой в КНР продукции может быть увеличен в полтора раза. Это будет возможно за счет открытия грузового перехода на острове Большой Уссурийский.

Напомним, производством каменной ваты в Хабаровском крае занимается резидент ТОСЭР «Хабаровск». В реализацию инвестиционного проекта по производству тепло- и звукоизоляционных материалов вложено 1,9 миллиарда рублей. На заводе создали 142 рабочих места.

ИСТОЧНИК KP.RU