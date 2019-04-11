2019-04-11T07:02:02+03:00
Экономика

Каменную вату из Хабаровского края оценили в странах Азии и в Канаде

Список покупателей за рубежом увеличится в 2019 году
Ольга КИВА
Поделиться:
Каменную вату из Хабаровского края оценили в странах Азии и в КанадеКаменную вату из Хабаровского края оценили в странах Азии и в КанадеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Каменную вату, которую производят в Хабаровском крае, стали активнее экспортировать в страны Азии и Канаду. На сегодняшний день телоизоляционные материалы отгружают в Таиланде, Сингапуре и Новой Зеландии, также увеличил поставки в Канаду. В планах производителя на 2019 год начать экспорт в Южную Корею и Японию.

Как отметили в пресс-службе правительства края, каменная вата, произведенная в регионе, пользуется спросом за рубежом за счет высокого качества продукта и его соответствия достаточно высоким международным требованиям. На сегодняшний день объем экспортируемой в КНР продукции может быть увеличен в полтора раза. Это будет возможно за счет открытия грузового перехода на острове Большой Уссурийский.

Напомним, производством каменной ваты в Хабаровском крае занимается резидент ТОСЭР «Хабаровск». В реализацию инвестиционного проекта по производству тепло- и звукоизоляционных материалов вложено 1,9 миллиарда рублей. На заводе создали 142 рабочих места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из-за рубежа стали чаще приезжать в Хабаровск
В Хабаровском крае нужно подавать декларации по «дальневосточным гектарам»
Сельчанин в Хабаровском крае предупредил силовиков о несуществующей опасности
Память узников лагерей смерти почтили в Хабаровске
В Хабаровске прошла тренировка парадных расчетов
В Хабаровском крае сирены в случае ЧС прозвучат из цифровых устройств
Пассажирский автобус в Хабаровске сбил пенсионерку
В Хабаровском крае упразднили десятки особо охраняемых территорий
Краснокнижных животных в Хабаровском крае продавали через интернет
Национальную сборную России по баскетболу будут тренировать в Хабаровске
Военный оркестр из Чехии впервые выступит на фестивале «Амурские волны - 2019» в Хабаровске
Настойчивая хабаровчанка через суд вселилась в квартиру экс-мужа
В Хабаровском крае сокращают стоимость закупаемого дизтоплива
В Хабаровском крае случилось около тысячи палов сухой травы
Хабаровские актеры представили спектакль на конкурсе «Золотая маска»
Волонтеры совместят путешествие на Шантары в Хабаровском крае с экологической миссией
В Хабаровском крае насчитали почти 100 пар двойняшек, родившихся в этом году
Хабаровчанин рискует гаражами расплатиться с долгами по алиментам
Схему движения трамваев по улице Краснореченской изменят в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 апреля 2019 года: днем до +13 градусов, без осадков
«Добрый» вор не стал забирать все деньги у пожилой хабаровчанки
В Хабаровске работает «Ветеранское такси»
В Хабаровском крае незаконно завышали налоги на недвижимость
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метров
От ветхого водопровода окончательно избавятся в одном из районов Хабаровска
Новый мэр Биробиджана вступил в должность
Шлагбаумы в хабаровском аэропорту спровоцировали опасную ситуацию