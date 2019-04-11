2019-04-11T07:34:46+03:00
Спорт

Национальную сборную России по баскетболу будут тренировать в Хабаровске

Сборы пройдут с 20 по 25 августа
Ольга КИВА
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Национальную сборную России по баскетболу будут тренировать в ХабаровскеНациональную сборную России по баскетболу будут тренировать в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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Краевая столица превратится на время в центр подготовки национальной сборной России по баскетболу. Лучшие спортсмены приедут на сборы в Хабаровск 20 августа и пробудут «в гостях» пять дней. Также в этот период пройдет последний этап подготовки к Кубку Мира, который пройдет в Китае.

- Кубок Мира среди мужских команд станет отборочным этапом на Олимпийские игры 2020 года в Японии. Мы сможем увидеть в Хабаровске лучших спортсменов российской сборной, игроков топ-уровня. Это будет дополнительным импульсом для развития баскетбола в регионе, - рассказал Семен Экшенгер, краевой министр физической культуры и спорта.

Напомним, в прошлом году в краевую столицу приехала женская национальная сборная России по хоккею. Спортсменки готовились к участию в Олимпийских Играх, которые прошли в Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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