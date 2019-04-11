В Хабаровске прошла тренировка парадных расчетов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-11T11:39:31+03:00

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В Хабаровске продолжается подготовка к параду, посвященному 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Накануне состоялась тренировка парадных расчетов под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко. Учения пеших расчетов прошли на базе соединения специального назначения.

- Первую совместную тренировку парадных расчетов без привлечения техники запланировали провести 24 апреля. Она состоится на площади Ленина. Генеральную репетицию собираются устроить 7 мая в первой половине дня, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что по главной площади города 9 мая будут маршировать более двух тысяч военнослужащих. Среди них - рота барабанщиков от Уссурийского суворовского военного училища, рота Почетного караула от окружного учебного центра, парадные расчеты от штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, Дальневосточного ВОКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU