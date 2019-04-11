2019-04-11T12:14:34+03:00
Общество

Туристы из-за рубежа стали чаще приезжать в Хабаровск

Цифры говорят, что туристический поток увеличился за четыре года в четыре раза
Ольга КИВА
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Туристы из-за рубежа стали чаще приезжать в ХабаровскТуристы из-за рубежа стали чаще приезжать в ХабаровскФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске обсудили сферу туризма и возможности его развития. На сегодняшний день в краевой столице зарегистрировано 74 туроператора и более 150 туристических агентств, которые работают в области внутреннего, международного выездного и международного въездного туризма.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, иностранные туристы стали в четыре раза чаще приезжать в Хабаровск. К такому выводу пришли, сравнив показатели 2014 и 2018 годов. В основном в краевую столицу стремятся попасть гости из КНР, Кореи и Японии.

К вопросу о развитии туризма собираются вернуться чуть позже, 29 апреля. Участники заседания постараются комплексно подойти к решению проблемы, к обсуждению планируют привлечь все заинтересованные стороны, в том числе руководителей отелей, организаций общественного питания, туроператоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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