Сельчанин в Хабаровском крае предупредил силовиков о несуществующей опасности

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-11T11:38:23+03:00

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Силовикам в Хабаровском крае поступил очень странный звонок. Неизвестный по телефону сообщил о том, что на одном из рынков краевой столицы может возникнуть опасная ситуация. Угрожать она будет посетителям и работникам этого торгового объекта.

- Силовики проверили поступившую информацию. Оказалось, что сообщение было ложным. Позже выяснилось, что звонил 36-летний житель поселка Тырма Верхнебуреинского района. Мужчину уже задержали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. В свое оправдание злоумышленник рассказал, что звонок совершил из хулиганских побуждений. Сообщение силовикам он оставил, находясь в пригородном поселке Березовка.

Хабаровчанам напоминают, что за звонки с ложной информацией об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В то же время горожан убедительно просят не игнорировать ситуации, когда на глаза попадаются подозрительные бесхозные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU