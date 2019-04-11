Память узников лагерей смерти почтили в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-11T10:30:44+03:00

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В Хабаровске прошла траурная церемония в память об узниках фашистских лагерей. По традиции, 11 апреля бывшие заключенные лагерей смерти, ветераны, а также представители власти и ветеранских организаций, участники молодежных патриотических объединений возложили цветы у мемориала в память о жертвах тех трагических событий. Он находится на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сегодня в регионе живут 124 бывших заключенных лагерей смерти. Из них 118 были во время Второй мировой войны несовершеннолетними. Для этой категории граждан предусмотрели различные федеральные льготы. Среди них компенсация половины расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежемесячная выплата, прием без очереди в социальных учреждениях и адресная помощь.

Напомним, 11 апреля стал Днем освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря «Бухенвальд» устроили восстание, после которого удалось освободиться 21 тысяче человек.

ИСТОЧНИК KP.RU