2019-04-12T04:49:32+03:00
Общество

Герефорды обжились на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае

Быки мраморной породы отлично чувствуют себя при местном климате
Ольга КИВА
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Герефорды обжились на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаГерефорды обжились на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Фермер из Советской Гавани стал одним из немногих в Хабаровском крае, кто разводит быков породы герефорд. Мясо этих животных больше известно как мраморная говядина, которая считается деликатесом. Так ее стали называть из-за того, что на срезе есть много прожилок, и внешне она похожа на испещрённый красивый камень.

- Разведением герефордов занимается Сергей Белоус. Немного ранее для этой цели фермер оформил «дальневосточный гектар». Сегодня на участке Сергея уже стоит дом с баней и бегает пёс породы алабай. В планах на этот год – новый загон, где фермер будет скрещивать диких свиней с домашними, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Сам Сергей немного поделился тем, как ведет хозяйство. С его слов, быки пасутся на природе, зимой стоят в открытых стойлах на свежем воздухе. Мраморная порода быков подходит для разведения в дальневосточном климате, животные могут выдерживать температуры до -50 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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