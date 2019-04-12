В Хабаровске неизвестный водитель сбил девушку на «зебре»

СЕГОДНЯ 03:31 2019-04-12T03:31:35+03:00

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Водитель, личность которого пока неизвестна, сбил на пешеходном переходе девушку. Происшествие случилось вчера, 11 апреля, почти в восемь часов утра. По предварительной информации, автомобиль ехал по путепроводной развязке в сторону улицы Юности. В это время на «зебре» через улицу Краснореченскую в районе дома №221 шла потерпевшая, на которую и наехал неизвестный.

Как сообщили в пресс-службе отделения пропаганды ОГИБДД Хабаровска, девушка при падении получила травмы, ей понадобилась медицинская помощь. Водитель, управлявший машиной, скрылся с места дорожной аварии в неизвестном направлении. На данный момент действия правоохранителей направлены на то, чтобы восстановить все обстоятельства произошедшего, найти водителя и машину.

Автолюбителей в краевой столице убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет сохранить ваши жизни и жизни тех, кто может оказать на дороге рядом с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU