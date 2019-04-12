2019-04-12T04:46:14+03:00
Общество

В Хабаровском крае придумали, как снизить стоимость жилья

Людям предлагают объединиться в кооперативы, которым землю под застройку будут выдавать бесплатно
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае придумали, как снизить стоимость жильяВ Хабаровском крае придумали, как снизить стоимость жильяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются запустить новый жилищный проект. Суть его сводится к созданию кооперативов, за счет которых удастся снизить стоимость покупаемого жилья. ЖСК будут выделять землю под застройку бесплатно в районах, где уже есть готовая инфраструктура.

- Как результат, участники таких кооперативов смогут сэкономить на себестоимости строительства для подрядчиков, которые в свою очередь снизят стоимость квадратного метра для покупателя, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

При этом участники кооператива смогут самостоятельно выбрать строительную компанию для возведения дома, надзирать за работами будут в региональном минстрое. Пилотный проект с созданием кооперативов собираются опробовать в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где начнется строительство многоквартирников.

Отметим, что объединиться в кооператив могут работники бюджетных организаций, многодетные и молодые семьи, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий или еще не имеют собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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