В Хабаровском крае придумали, как снизить стоимость жилья
В Хабаровском крае собираются запустить новый жилищный проект. Суть его сводится к созданию кооперативов, за счет которых удастся снизить стоимость покупаемого жилья. ЖСК будут выделять землю под застройку бесплатно в районах, где уже есть готовая инфраструктура.
- Как результат, участники таких кооперативов смогут сэкономить на себестоимости строительства для подрядчиков, которые в свою очередь снизят стоимость квадратного метра для покупателя, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.
При этом участники кооператива смогут самостоятельно выбрать строительную компанию для возведения дома, надзирать за работами будут в региональном минстрое. Пилотный проект с созданием кооперативов собираются опробовать в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где начнется строительство многоквартирников.
Отметим, что объединиться в кооператив могут работники бюджетных организаций, многодетные и молодые семьи, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий или еще не имеют собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU